Fietser zwaargewond bij aanrijding met auto in Veenendaal

Utrechter 30 jaar na moord op Laurie (25) in Amerika opgepakt, politie doorzoekt zijn huizen en bedrijf

Dertig jaar na de moord op Laurie Houts (25) in Californië heeft de Amerikaanse politie zaterdag op het vliegveld in New York de 58-jarige John W. uit Utrecht aangehouden. Amerikaan W. verhuisde ruim twintig jaar geleden naar Nederland en richtte in Nieuwegein een softwarebedrijf op.

12 juli