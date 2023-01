Fietser zwaargewond door ongeval in IJsselstein, automobilist rijdt door

Zahia (43) ‘vergat’ heftige heimwee door haar eigen cateringbe­drijf: ‘Duizend hapjes? Geen probleem’

Als Zahia Hamad (43) vrolijk is, proef je dat aan haar maaltijden. Daar is de uit Palestina afkomstige Utrechtse heilig van overtuigd. Waar ze jaren terug werd verteerd door heimwee, heeft ze dankzij haar eigen cateringbedrijf haar draai gevonden in de Domstad. ,,Ik voel geen heimwee als ik kook.’’

