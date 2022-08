Fietsers in overvloed in monumentale huis van ouders ex-wielrenner Karsten Kroon: ‘Soms passen en meten’

Aan monumenten is in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek geen gebrek. Molens, kerken, kastelen met weelderige tuinen, woonhuizen, boerderijen, het stadhuis, een steenfabriek. Ze staan te pronken. Een vijftiental ervan opent op Open Monumentendag de deuren voor het publiek. Nieuw in dit aanbod is het woonhuis van Toon en Jacqueline Kroon, de ouders van oud-beroepswielrenner Karsten Kroon, aan de Dorpsstraat in Cothen.