Fietsersbond wil af van gevaarlijke ‘foute fietspaaltjes’ in Nieuwegein: ‘Er staat er welgeteld één goed’

Meldplicht makelaars bij discrimine­ren­de verzoeken van verhuur­ders van de baan

Er komt geen meldplicht voor makelaars in Utrecht die te maken krijgen met een verhuurder die huurders weigert op grond van afkomst of seksuele geaardheid. Volgens de gemeente is het geen goed wapen in de strijd tegen discriminatie op de woningmarkt.

10 januari