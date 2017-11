Fietsvrije Vismarkt en omgeving mogelijk uitgesteld

Na aanvankelijk enthousiasme in de raad over het voorstel, blijken verschillende partijen in de raad de afgelopen tijd te worstelen met het thema. Het fietsverbod zou dagelijks gaan gelden, terwijl je op (druilerige) doordeweekse middagen op de Vismarkt een kanon kan afschieten. Waarom zouden er op zulke momenten dan geen fietsers mogen komen, vragen enkele partijen zich af.

Voer een jaar lang een gedeeld regime in, waarbij de fiets niet verboden is, maar te gast is in het wandelgebied

Zo is het volgens VVD-raadslid André van Schie verstandiger te zorgen voor een gedragsverandering bij fietsers. ,,Voer een jaar lang een gedeeld regime in, waarbij de fiets niet verboden is, maar te gast is in het wandelgebied. De vraag aan de fietser is om zich aan te passen aan de voetganger. Bij drukte is het dan afstappen. Misschien is er een elektronisch bord mogelijk, die aangaat als het te druk is.’’