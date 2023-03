Fiks meer bestuurders dronken achter het stuur in provincie Utrecht, stijging van ruim 40 procent

Taoufik Adnane hoopt op terugkeer in clash DOVO - GVVV: ‘Ik ben de wedstrijd uit getrapt’

Uitgerekend in de Veenendaalse clash tegen DOVO hoopt Taoufik Adnane terug te keren in de selectie van GVVV. De heenwedstrijd werd een epos vol drama dat zich in drie minuten voltrok. Adnane spreekt over de zware periode die volgde, over zijn twijfel. ,,Er zit natuurlijk een smetje op die wedstrijd.”