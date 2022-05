Files, werkzaamheden en omleidingen in de regio Utrecht: je vindt ze op deze nieuwe site

Afscheids­tour­nee Jens van Doorn bij SVL krijgt vorm: ‘Plaatje bij FC De Bilt ziet er goed uit’

De zege in extremis bij Montfoort SV’19 (1-2) leidde bij eersteklasser SVL tot een gepast feestje. De verschillen in 1C zijn zo klein dat het in de laatste vijf rondes nog heel spannend wordt, weet ook Jens van Doorn. De vleugelaanvaller ruilt na het seizoen SVL in voor FC De Bilt.

8 mei