Film Jesse te zien in 't Hoogt

Over de documentaire ontstond veel ophef. BNNVARA wilde de film uiteindelijk niet uitzenden. De documentaire Jesse laat fractievoorzitter Jesse Klaver zien middenin de spannende verkiezingsstrijd van GroenLinks. In niet eerder vertoonde beelden is van dichtbij te zien hoe Jesse met zijn team debatten voorbereidt en kleine overwinningen viert. Filmmaker en lid van het campagneteam Joey Boink, die door GroenLinks betaald werd voor de film, mocht de jonge fractievoorzitter een jaar lang volgen.

Directeur van ’t Hoogt is Rianne Brouwers. Zij is tevens lid van de commissie die de kandidatenlijst van GroenLinks voor de gemeenteraad in Utrecht samenstelt. ’t Hoogt is de enige bioscoop of filmhuis in Utrecht die de veelbesproken documentaire over Jesse Klaver vertoont.