Filmpje met ‘Wilders rot op’ zorgt voor beroering

video Butler Huis Doorn: Dit moet u vooral níet doen tijdens het kerstdiner

18:10 De Kerstfair in Huis Doorn is al jaren een begrip in de regio. Dit weekend opende het voormalige onderkomen van de Duitse keizer Wilhelm II weer haar deuren voor the most wonderful time of the year. En de aanwezigen kregen gelijk een lesje in tafeletiquette van een echte butler.