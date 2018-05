Filmpje: wél slagroom likken bij striptease-act Utrechts kinderdagverblijf Jolie

Bij de veelbesproken striptease-act op kinderdagverblijf Jolie is er wel degelijk slagroom van een lichaam gelikt. De directie noemde de act eerder nog volstrekt onschuldig en zei dat er geen sprake was van lichamelijk contact tussen de twee medewerkers.

De Telegraaf kreeg het gewraakte filmpje van de act toegespeeld en zette het vandaag online. Daaruit blijkt dat niet de mannelijke medewerker slagroom van het lichaam van de jarige vrouw in het kinderdagverblijf likte, maar andersom gebeurde dat wel. Nadat de man met ontbloot bovenlijf een minuutje om de vrouw heen danste was de act voorbij, maar de ‘stripper’ kreeg ook twee dotten slagroom op zijn borstkas gespoten en die werden er door de jarige medewerkster afgelikt.

Voor de GGD was het filmpje voldoende om te concluderen dat Jolie in Lunetten over de schreef was gegaan. Die noemde de act grensoverschrijdend binnen de muren van een kinderopvang. De kinderen konden volgens de directie niks van het feestje meekrijgen, maar dat deed volgens de GGD niet terzake. Ze hadden het kunnen zien.

Niet noemenswaardig

Jolie was al eerder in de fout gegaan, maar noemde die overtreding ook ‘niet noemenswaardig’. Er zou één keer een kind van wie de vader pas was overleden aan een groep zijn toegevoegd, die daardoor eventjes één kind te groot was. Uit een rapport dat het AD inzag, bleek echter dat er bij vier groepen tegelijk overtredingen waren geconstateerd.