Fit worden op nieuwe ‘hangplek’ in Veenendaal

De twee Veenendalers namen een paar jaar geleden zelf het initiatief voor het calisthenicspark, waar sporters kunnen trainen door hun eigen lichaamsgewicht te gebruiken. ,,Een kwestie van goed voorbereid en met een goed plan naar de gemeente stappen’’, vertelden ze.



Raadslid Siem Gerritsen kreeg vorig jaar de gemeenteraad zover dat er 50.000 euro voor twee urban sports-plekken werd uitgetrokken. Kuiper en Palma, die zelf bij de ontwerpkeuze betrokken waren, vinden het een mooie manier om fit te worden of te blijven. ,,Fitnessen in de buitenlucht is toch anders dan in de sportschool’’, aldus Palma. Kuiper: ,,En dit is ook een mooie locatie."