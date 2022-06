Flexwoningen en dorpsgesprekken: CU/SGP en CDA sluiten coalitieakkoord in Lopik

Flexwoningen voor groepen die snel woonruimte nodig hebben, dorpsgesprekken met inwoners, optimale digitale dienstverlening maar ook persoonlijk in contact blijven met burgers. ‘Een zelfstandige, kleinschalige organisatie die nabij is’: daar wil de nieuwe coalitie CU/SGP en CDA in Lopik op inzetten, zegt ze in haar vrijdagmiddag gepresenteerde coalitieakkoord.

,,In een kleine gemeente zit de kracht in flexibiliteit,” is de overtuiging van Bert de Leede (CU/SGP). ,,In de wereld van vandaag komen veel veranderingen op ons af. We hebben daarom het coalitieakkoord niet dicht willen timmeren. We staan open voor inbreng en waar mogelijk willen we samenwerken met andere gemeenten.’’

Het CDA heeft het pad van gemeentelijke herindeling verlaten. ,,Het eindpunt dat we beogen is betere dienstverlening. Eén van de manieren waarop dat zou kunnen was volgens ons fusie, maar dat was geen doel op zich. Met dit coalitieakkoord kunnen we dat ook bereiken’’, gelooft fractievoorzitter Adrie Strien. ,,Wij zijn ook niet blind voor de verkiezingsuitslag.’’ Een meerderheid van de Lopikse kiezers stemde voor partijen die tegen een gemeentelijke herindeling waren.

Agrariërs

Speciale aandacht gaat naar agrariërs, in Lopik een wezenlijk onderdeel van de economie, zeker qua oppervlakte. ,,De transitie van de landbouw - al dan niet bepaald door thema’s als stikstof, klimaatadaptatie en bodemdaling – is bepalend voor de toekomst van ons gebied’’, staat in het akkoord.

De Leede, zelf agrariër in Polsbroek: ,,Veel veehouders gaan binnen tien jaar stoppen, maar hun land blijft liggen. Agrarische bebouwing komt vrij. We willen met de provincie praten over kleinschalige ruilverkaveling en bouwblokken mogelijk maken.’’ De benoeming van de beoogde wethouders Jan Vente (CU/SGP) en Gerrit Spelt (CDA) is, na een integriteitstoets, voorzien op 4 juli.