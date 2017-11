Flinke celstraf voor Utrechter die drugs en bitcoins verhandelde

De rechtbank in Utrecht heeft een 24-jarige Utrechter veroordeeld tot zes jaar celstraf voor de handel in speed en xtc via het dark web en het witwassen van bitcoins. Een 24-jarige medeverdachte uit Amsterdam is veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

De twee verstuurden over een periode van zes maanden grote hoeveelheden harddrugs als speed en xtc-pillen naar landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Japan. In totaal gaat het om ongeveer 10 kilo aan drugs. De twee verkochten dat via het dark web, een verborgen plek op internet. Vervolgens lieten ze zich uitbetalen in bitcoins, een digitale munt. De mannen verhulden de herkomst van deze coins via een zogenaamde mixing service , via welke de ontvangen bitcoins werden gemengd en opnieuw uitgedeeld.

5 miljoen euro

Nadat de drugshandel stilviel, ging de 24-jarige door met de handel in bitcoins. Volgens de rechtbank is het duidelijk dat de Utrechter bitcoins inkocht waarvan het duidelijk was dat deze door andere personen op het dark web waren verdiend. In totaal gaat om 20.000 bitcoins die op dat moment een waarde van ongeveer 5 miljoen euro vertegenwoordigden. De coins werden contant ingekocht en via speciale beurzen verkocht, waarbij de Utrechter een hoge provisie ontving.