Flinke file op A27 door vrachtwagen met pech

Begraafplaats Zeist bestaat honderd jaar, maar of er nog eens honderd komen?

6:56 Begraven, met een apart Rooms-Katholiek deel, op islamitische wijze begraven en binnenkort ook cremeren en natuurbegraven. Er is voor ieder wat wils op de algemene begraafplaats in Zeist. De begraafplaats bestaat honderd jaar. Dat wordt van vrijdag tot en met zondag gevierd met rondleidingen, tentoonstellingen, een film en een lezing.