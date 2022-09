Flinke ravage op kruispunt A28 en Waterlinieweg na botsing van twee auto’s

Einde aan laaghangen­de takken, kuilen en drab: Utrechts Landschap pakt gevaarlij­ke ruiterpa­den aan

Niets zo irritant én gevaarlijk dan laaghangende takken die over ruiterpaden hellen. Wie net een galopje maakt of een stevige draf rijdt, moet plotseling wegduiken, om nergens tegenaan te rijden. Het Utrechts Landschap knapt daarom deze maand de ruiterpaden op in haar natuurgebieden.

14 september