Flip (76) ontrafelt het geheim van mannen en hun hobby: ‘Dan zie je het jongetje dat ze ooit waren’

Psychotherapeut Flip Buurmeijer (76) zit in de tuin achter zijn huis in Driebergen. Voor hem op tafel ligt het 89-pagina’s tellende boekje Mannen en hun hobby dat hij schreef. ,, Als volwassen mannen met hun hobby bezig zijn, blijf ik altijd even kijken. Ze doen dat met zoveel overgave; ze zitten dan helemaal in hun eigen wereld. Op die momenten meen ik het jongetje te zien dat ze vroeger zijn geweest. En als die mannen hun leven lang met één hobby bezig blijven, moet dat wel een bepalende betekenis hebben. Althans, dat was mijn aanname. Ik ben gaan uitzoeken of dat klopt.”