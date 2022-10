Flitsbezorger Flink mag voorlopig niet heropenen aan Amsterdamsestraatweg, oordeelt Raad van State

De flitsbezorger moest de vestiging aan de Amsterdamsestraatweg in februari dit jaar sluiten. Buurtbewoners klaagden dikwijls over overlast: er kwamen tientallen klachten binnen bij de gemeente Utrecht. Daarnaast zou het pand bestemd zijn voor detailhandel , maar werd de vestiging slechts gebruikt als darkstore : een klein distributiecentrum waar klanten niet ‘fysiek’ kunnen winkelen.

Flink moest de vestiging sluiten, sindsdien is de flitsbezorger verwikkeld in een strijd met de gemeente Utrecht. Flink wil het pand weer openen en zegt financiële schade te leiden door de sluiting.

Gesloten

Bezorgdiensten in de Nobelstraat (Flink) en aan het Wolvenplein (flitsbezorger Getir) wacht overigens een vergelijkbaar lot. De ‘darkstores’ van de winkels passen niet in het bestemmingsplan en zorgen in meer of mindere mate voor overlast. Begin dit jaar besloot de gemeenteraad in afwachting van regels voor flitsbezorgers geen nieuwe vestigingen toe te staan.