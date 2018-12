Flitspaal in Culemborg ingepakt met cadeaupapier

Gelukkig in Antonius­kwar­tier: ‘Net Tuindorp, maar dan in Overvecht’

9:06 Je waant je in Tuindorp, maar je bent toch echt in Overvecht. Het nieuwe buurtje Antoniuskwartier, op de plek van het voormalige Sint Antonius Ziekenhuis in Overvecht, ademt met zijn ruime huizen in jarendertigstijl de sfeer van Tuindorp. Alle 211 woningen gingen als warme broodjes over de toonbank. De ooievaar maakt overuren in de buurt van trotse bewoners.