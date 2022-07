Foodtrucks, silent disco en livemuziek: dit gratis festival komt eind juli naar Utrecht

Tijdens het foodtruckfestival staan in het weekend van 29 tot en met 31 juli verschillende keukens op wielen in het Tolsteegplantsoen. Verwacht verschillende hapjes, wijnen, cocktails, speciaalbieren, muziek en een boel gezelligheid. Wat je er zoal kunt smikkelen? Wat dacht je van een Italiaanse op hout gestookte pizza, crêpes, een burgertje of een Engels stoofpotje?

Silent disco, livemuziek en meer

Op het festivalterrein is er van alles te beleven voor jong en oud. Zo zijn er proeverijen, ga je uit je dak bij de silent disco en test je je muziekkennis tijdens de muziekbingo. Uiteraard is er ook (live)muziek: van bekende luisterliedjes en klassieke meezingers tot hits uit de seventies, eighties en nineties. Ook aan de koters is gedacht: zij kunnen terecht bij de KinderCrea truck waar wordt geknutseld en geschminkt.

Praktische info

Foodtruckfestival Hoppaaa! is van 29 tot en met 31 juli. Op vrijdag kun je tussen 15.00 en 21.00 uur terecht op het festivalterein. Op zaterdag en zondag ben je welkom tussen 12.00 en 21.00 uur. Op dit festival betaal je niet met muntjes, maar met pin of cash. Kun je er niet bij zijn? No worries! Het festival vindt ook plaats op andere plekken in Nederland. Meer informatie vind je hier.