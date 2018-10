Formule 1 kijken in bioscoop: genieten van sfeer én van Max Verstappen

,,Dit geeft veel meer beleving dan thuis’’, oordelen Vincent (33) en Debbie (26) uit Nieuwegein. Ze dragen beiden een shirtje van Red Bull, het team van Max Verstappen. ,,Het is heel speciaal. Iedereen houdt hier van hetzelfde. Je bent bijna vrienden en dat geeft energie.’’



De vertoning werd georganiseerd door autobrancheorganisatie Bovag. ,,We zien het als een geste naar het racepubliek en onze leden. Het is voor het eerst dat een Formule 1 grand-prix in een Nederlandse bioscoop wordt uitgezonden’’, vertelt woordvoerder Tom Huyskens trots. ,,We hebben naar de F1-organisatie in Londen gebeld en uitgelegd wat we wilden doen. Ze hebben ons een licentie gegeven om op één locatie een wedstrijd te vertonen. Na onderling overleg hebben we de Grand Prix van Mexico gekozen, mede vanwege het gunstige tijdstip.’’



Vorige week maandag kwamen de ruim duizend gratis tickets online en nog dezelfde dag waren ze allemaal gereserveerd. Zondagavond streken de fans neer in de comfortabele rode stoelen in drie zalen in Pathé Leidsche Rijn. Eerst voor de voorbeschouwing, daarna voor de wedstrijd. Een deel droeg F1-shirts.