Fors minder lege winkelpanden in Utrecht, maar toch geen gouden tijden voor detailhandel: zó zit het

Lucinda's zus doodgescho­ten na ruzie over kapotte wasmachine: ‘Sinds die laffe daad is alles anders’

Lucinda van de Ven is nog maar 23 jaar oud als haar zus Nadia (25) wordt doodgeschoten door haar huisbaas Pascal F. Twintig jaar later kampt zij nog altijd met de gevolgen van die brute daad. ,,Iemand zei: ‘Nadia’s dood is een karaktermoord op jouw leven’. Ik ben in gaan zien dat die uitspraak klopt.’’

8 januari