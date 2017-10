Forse boete voor te zwaar beladen vrachtwagens in binnenstad

Politie zoekt met warmtecamera's naar Utrechtse Anne Faber (25)

1 oktober De politie is met man en macht op zoek naar de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht. Zij verdween vrijdagavond spoorloos, terwijl ze een fietstocht aan het maken was. Haar laatste selfie in de regen werd gemaakt op de hoek van de Amsterdamsestraatweg met de Hilversumsestraatweg in Baarn.