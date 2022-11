Forse celstraffen geëist tegen Utrechters voor wapenhandel vanuit ‘depot’ in woonwijk

Met een paar klikken op de knop een automatisch geweer in huis. Zo simpel is het. Maar ditmaal bleek de klant een politieagent. Drie Utrechters stonden woensdag voor de rechter, nadat zij eerder dit jaar tegen de lamp liepen bij een onderzoek naar wapenhandel via berichtendienst Telegram. De officier van justitie eist forse celstraffen.

Wie is family man? Dat is de centrale vraag in de rechtbank woensdag. Iemand onder deze naam verkoopt wapens via berichtendienst Telegram. Zelf ontkent hij, maar volgens de officier van justitie is de 38-jarige A.S. uit Utrecht de man die schuilt achter dit pseudoniem. Hij moet zich samen met twee andere verdachten, verantwoorden voor de rechter.

De zaak kwam in mei dit jaar aan het rollen toen politieagenten in aanraking kwamen met een verdachte groep op Telegram. Een gebruiker met de naam family man laat weten hij dat een automatisch vuurwapen kan leveren voor een ‘mooi prijsje’. De politie besluit een pseudokoop te organiseren. Dat is een deal met het doel om te infiltreren in een criminele organisatie.

Observatieteam houdt overdracht wapen in de gaten

Op dinsdagavond 10 mei is het zover. De transactie vindt plaats in een auto die geparkeerd staat vlakbij het Utrechtse Park Plaza hotel. In de buurt houdt een observatieteam die overdracht nauwlettend in de gaten. Zij zien hoe een jongeman naar de auto loopt, de deur opent en een tas op de achterbank legt met daarin een automatisch vuurwapen en tweehonderd stuks munitie. Na de verkoop loopt de tassendrager het hotel binnen om even later te vertrekken met een andere man aan zijn zijde.

De rechercheurs volgen het spoor en komen uit bij een woning aan de Lange Hagelstraat in Utrecht. Tijdens een inval begin juni ontdekken ze daar een flinke wapenvoorraad: twee aanvalsgeweren, drie vilmessen, een ploertendoder, vier boksbeugels en tien tasers. Burgemeester Sharon Dijksma laat de woning sluiten.

Fascinatie voor de mechaniek

De 46-jarige huurder van het pand, dat toebehoort aan woningcorporatie Mitros, reageert verbijsterd. Hij verblijft regelmatig in het buitenland en is zich volgens eigen zeggen van geen kwaad bewust. Tijdens zijn afwezigheid past A.S. op zijn huis. Zijn goede vriend regelt ook veel andere persoonlijke zaken voor hem, waaronder zijn financiën.

Diezelfde A.S. blijkt actief op Telegram onder de naam family man. ,,De groepen waar ik lid van was hadden te maken met vaderschap of met wapens,” verklaart de man in de rechtbank. De verdachte vertelt dat hij een groot liefhebber is van schietsport, de mechaniek van de wapens fascineert hem.

Hij ontkent betrokkenheid bij handel in vuurwapens. De verdachte heeft zijn account volgens eigen zeggen overgedragen aan A.A., de 22-jarige Utrechter die in mei van dit jaar het automatische vuurwapen afleverde bij de agenten. De jongeman weerspreekt deze bewering, hij zou A.S. eenmalig hebben geholpen. Voor zijn bijdrage werd hem een geldbedrag van 1500 euro in het vooruitzicht gesteld.

E-mails en chatgesprekken

De officier van justitie stelt het op prijs dat A.A. openheid geeft over zijn rol. De ontkenning van de 38-jarige verdachte omschrijft ze als ongeloofwaardig. Volgens de officier is er voldoende bewijs, zoals e-mails en chatgesprekken, waaruit blijkt dat de verdachte een gewoonte had gemaakt van de handel in wapens. Ze beschouwt hem als hoofdverdachte en eist een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Inclusief een voorwaardelijke geldboete van 25.000 euro, daarmee hoopt zij het financieel onaantrekkelijk te maken om zijn handel in de toekomst te hervatten.

Tegen de 22-jarige verdachte wordt een celstraf van drie jaar geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De huurder van de woning aan de Lange Hagelstraat hangt twaalf maanden gevangenisstraf boven het hoofd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de officier is het aannemelijk dat hij wist van de wapens achter zijn voordeur.

