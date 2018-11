Forse celstraffen voor overval op Mikropakket in De Bilt

Broer van gezochte topcrimi­neel Saïd Razzouki aangehou­den

16:00 De politie heeft eind oktober in Groningen Zaki Razzouki (39) in zijn huis gearresteerd. Hij is een broer van de internationaal gezochte beroepscrimineel Saïd Razzouki en is opgepakt voor het bezit van een pistool en een revolver, een paar gram heroïne en betrokkenheid bij diefstal met braak. Hij is inmiddels voor negentig dagen in voorarrest genomen door de rechtbank.