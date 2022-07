Forse schade aan flatgebouw in Utrecht door uitslaande brand op de eerste verdieping

Aan de Camposdreef in Utrecht heeft omstreeks 20.30 een uitslaande brand plaatsgevonden op de eerste verdieping van een flatgebouw. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

De bewoners waren al snel buiten. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat het lijkt of de brand voornamelijk bij een bank en een matras in de woning woedde.

Naast de woning waar de brand is uitgebroken, hebben diverse andere woningen in het portiek en het trappenhuis forse schade opgelopen. In het trappenhuis hangt nog veel rook. De brandweer is bezig met het ventileren van de flat om dit zo snel mogelijk weg te krijgen.

Afhandeling van de schade

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar hoe de brand is ontstaan. Stichting Salvage, landelijk specialist waterschade, en de woningbouwcorporatie zijn al ter plekke voor de afhandeling van de schade. De bewoner van het adres waar de brand is ontstaan, kan voorlopig niet in zijn woning verblijven.

