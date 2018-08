Forse taakstraffen voor FC Utrecht-supporters na veldslag fans Feyenoord

Oorsprong houten palen Loosdrecht­se Plassen blijft mysterie

14:44 Waar de meters lange houten palen in de Loosdrechtse plassen vandaan komen, is nog altijd onduidelijk. In de afgelopen weken werden verschillende palen ontdekt en in tegenstelling tot eerdere vermoedens van Recreatie Midden-Nederland, zijn geen aanwijzingen gevonden van kwade opzet.