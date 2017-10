Foto-expositie over allesverwoestende brand Broederplein Zeist

Video Phobiarama Utrecht: Theater in het spookhuis van de angst

21:33 Theatermaker en beeldend kunstenaar Dries Verhoeven (41) staat opnieuw met een spraakmakende voorstelling in Utrecht. Na provocerende theatrale installaties als Ceci n’est pas… in 2013, waarin (naakte) mensen in een glazen vitrine op straat stonden en De Uitvaart in 2014, waarin een begrafenis werd nagespeeld in de St. Willibrordkerk, jaagt de Utrechter nu bezoekers de stuipen op het lijf met zijn performance Phobiarama. Opgelet: in Den Bosch werden twee bezoekers die in paniek raakten door beveiligers via de nooduitgang weggeleid.