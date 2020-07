Foto van balletjespistool op social media leidt tot politie-inval in Overvecht-Noord

Een foto van een wapen die de politie onder ogen kreeg, leidde vanochtend tot een huiszoeking in Overvecht-Noord. Agenten vonden in de woning een mes, een wapenstok en twee balletjespistolen. Over het pistool schrijft agent Rogier: ,,Dit soort #wapens zijn niet van echt te onderscheiden en dus komt de politie in actie.’’ De verdachte is aangehouden en de recherche heeft de zaak in onderzoek.