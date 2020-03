Fotograaf Ricardo Smit maakte iconische foto van tramaanslag: ‘Het was compleet bizar’

Waar die voorjaarsmorgen, bijna een jaar geleden, onschuldige slachtoffers onwetend van hun lot richting de sneltram gaan, heeft de 53-jarige freelancer Smit net een opdracht in Houten afgerond. ,,Daarna reed ik richting Utrecht. Ter hoogte van Laagraven hoorde ik op Radio Utrecht een eerste bericht over een mogelijke schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein.’’