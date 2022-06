Fototentoonstelling 50 jaar migratie in Nederland op Utrecht Centraal: ‘Thema blijft te allen tijde actueel’

In de jaren 50 en 60 komt een enorme golf aan gastarbeiders uit landen als Italië, Spanje, Turkije, Marokko en Griekenland onze kant op. Vrijdag 24 juni wordt de fototentoonstelling ‘50 jaar migratie in Nederland’ geopend op Utrecht Centraal. Even vragen aan Sahin Yildirim, initiatiefnemer van de tentoonstelling, waarom hij dit heeft georganiseerd.

Even voor de duidelijkheid, maar in het bericht staat dat arbeiders in de jaren 50, 60 hier naartoe kwamen. Dan is het toch 60 of zelfs 70 jaar migratie?

,,Ja klopt, maar het antwoord is heel simpel. De voormalige Joegoslaven kwamen begin jaren 70. We pakken dat moment als startpunt, omdat we hiermee willen zeggen: ‘Het is inmiddels 50 jaar geleden. We gaan dit afsluiten en we willen een nieuwe, verse toekomst aangaan’.”

Hoe keken we toen tegen migranten aan?

,,Je moet je voorstellen dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog in wederopbouw was. De behoefte aan arbeidskrachten was enorm. Mensen waren daarom heel gastvrij. Prinses Juliana is zelfs naar station Utrecht gegaan om de gastarbeiders te verwelkomen.”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Sahin Yildirim, initiatiefnemer van de fototentoonstelling ‘50 jaar migratie in Nederland’. © Sahin Yildirim

Hoe is dat in de loop der tijd veranderd?

,,Het ging eigenlijk fantastisch tot de oliecrisis in 1973. Toen had een grote groep Nederlanders zoiets van: ‘Wij hoeven geen arbeidsmigranten, wij komen zelf niet eens aan ons brood’.”

Waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden?

,,De etnische groepen vormen de meerderheid in grote steden. En het thema ‘migratie’ blijft te allen tijde actueel: Hoe ga je om met gastarbeiders? Dat zie je de laatste jaren wel met mensen uit Bulgarije en Polen.”

Wat is de meest bijzondere foto?

,,Wat mij betreft zijn het er twee: de ene is van Jan. Hij is personeelschef van een scheepsfabriek in de provincie Utrecht en haalde als een van de eerste Nederlanders Turken hierheen. De tweede is Rahma. Zij was 18 jaar oud toen ze naar Nederland kwam. Ze begon als schoonmaakster, maar heeft inmiddels meer dan 500 mensen in dienst bij haar eigen bedrijf: MAS Schoonmaakdienstverleners.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.