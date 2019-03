Foute graffiti-boodschap over Gökmen Tanis bij 24 Oktoberplein snel verwijderd

column Een dag later kreeg Thierry Baudet het bewijs voor zijn stelling al geleverd

10:28 Schrijver, journalist en columnist Jerry Goossens schrijft van dinsdag tot en met zaterdag over wat hem opvalt in de stad Utrecht. Dit keer over de opmerking ‘Volkert, waar ben je’ van een docent aan de Universiteit Utrecht onder een Facebookbericht over de overwinning van Thierry Baudet.