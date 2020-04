Foutje, bedankt: cementwagen rijdt over gloednieuwe Lamborghini van IJsselsteiner (maar er komt een nieuwe)

De IJsselsteinse Joshua Kaats (24) kreeg dinsdag de schrik van zijn leven toen zijn gloednieuwe Lamborghini in het Gelderse Velddriel werd overreden door een cementwagen. Inmiddels is hij van de schrik bekomen. ,,Misschien dat we nu voor een nog leuker modelletje gaan.” Maar hoe komt zo’n jonge gast eigenlijk aan zo’n peperdure auto?

De jonge ondernemers Joshua Kaats en Sven Jansen lieten de net gekochte wagen door iemand anders vervoeren naar Hoofddorp om hem daar te laten ‘wrappen’, oftewel persoonlijk stylen. ,,Hij was de straat nog niet uit toen we de bestuurder van een cementwagen tegen de Lamborghini aan zagen rijden. De persoon die in de Lamborghini zat, zag de cementwagen op zich afkomen en keek letterlijk de dood in de ogen. Gelukkig is iedereen er zonder kleerscheuren af gekomen”, vertelt Kaats.

Kaats krijgt op social media veel reacties; het ongeluk zou een stunt zou zijn. ,,Dat is totale onzin. Het is een auto van 200.000 euro, ik kan me niet voorstellen dat een autobedrijf zou meewerken aan een stunt waarbij je een auto van zo’n bedrag in de prak rijdt. Het lijkt me ook sterk dat zo’n cementwagen of de politie mee zou werken.”

En hoe komt een 24-jarige ondernemer aan het geld voor zo’n peperdure auto waar anderen alleen maar van kunnen dromen? ,,Je ziet niet vaak jonge mensen met zulke auto’s. Wij krijgen dan ook vaak de vraag hoe wij aan het geld komen. Dat verdienen we met ons bedrijf in e-commerce, Dropship Academy, dat wij twee jaar geleden opzetten. We verkopen producten online die wij niet zelf op voorraad hebben en laten deze door producenten bezorgen.” En dat zijn niet zomaar producten. ,,Die zijn niet in winkels verkrijgbaar. Daarnaast leren wij anderen van a tot z hoe je een goede business op kunt zetten. Inmiddels hebben wij in Nederland meer dan tweeduizend mensen succesvol geholpen.”

Nieuwe Lamborghini

Komt er een nieuwe Lamborghini? Het tweetal besloot er een nachtje over te slapen. ,,De nieuwe auto komt er sowieso, we zijn al aan het kijken waar ze goede Lamborghini’s verkopen. We zijn nu vooral bezig met de vraag of het dezelfde wagen wordt, of dat we voor een nog leuker modelletje gaan.”