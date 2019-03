Foyer Beatrix Theater draagt naam van icoon Mies Bouwman

VideoNiet ergens in Hilversum, maar het Utrechtse Beatrix Theater was in de jaren zeventig dé plek waar televisiemaakster Mies Bouwman haar beroemde spelshow Eén van de Acht opnam. Vandaag werd dan ook de grootste foyer van dit theater, een jaar na haar overlijden , officieel vernoemd naar ‘de koningin van de Nederlandse televisie’.

De ‘Mies Bouwman Foyer’ is volgens Stage Entertainment Nederland (verantwoordelijk voor het theater) en de Jaarbeurs Utrecht (eigenaar) een hele mooie manier om deze ‘oermoeder’ van de Nederlandse televisie te eren. Dat gebeurde vandaag onder meer in het bijzijn van presentator Robert ten Brink, Albert Verlinde (algemeen directeur van Stage Entertainment), twee van Mies’ kinderen en de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen.

De opening van de foyer was het moment om herinneringen op te halen aan de jaren 70 waarin de spelshow, die eens per maand live werd uitgezonden, kijkcijferrecords brak. Zo’n zes miljoen mensen (of soms meer) keken er per keer. Het bekendste onderdeel van de twee uur durende show was de lopende band, waarbij de winnaar zoveel mogelijk van de getoonde prijzen diende te onthouden om deze mee naar huis te mogen nemen.

IJkpunt

Robert ten Brink, die ook een portret van Mies onthulde in de foyer, noemde de presentatrice het ‘ijkpunt van de Nederlandse televisie’. ,,Zij, Mies, is de lat waarlangs wij ons als tv-makers meten. Zij is degene die het tv-maken professioneel heeft gemaakt en die ons voor is gegaan in dit mooie vak. Ze had een geweldige uitstraling, ze was intelligent en bovenal had ze erg veel lol in wat ze deed. Ze stond daar ook niet voor zichzelf, maar deed het echt voor de mensen die thuis op de bank zaten te kijken.’’

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Van links naar rechts: Albert Verlinde, Antje Monteiro, Joost en Mies Timp (twee van Mies’ kinderen), Robert ten Brink, burgemeester Jan van Zanen en Albert Arp, directeur van de Jaarbeurs. © Angeliek de Jonge

Ten Brink deed dat met zijn ouders en een mergpijpje en ook Verlinde koestert ‘dierbare’ herinneringen aan die tijd. Hij is daarom ook heel trots dat alle bezoekers van het theater worden ‘geconfronteerd met die onvergetelijke Mies’. ,,Ik ben trots omdat ik vind dat we met elkaar dingen moeten onthouden. Belangrijke mensen, belangrijke zaken. Er komen hier per jaar zo’n zeven tot achthonderdduizend mensen binnen en die zullen dan toch allemaal weer even denken : oh ja Mies Bouwman. Dat is mooi.’’

Utrecht

Volgens Van Zanen heeft Mies nooit verloochend dat ze haar beroemde programma vanuit Utrecht opnam. ,,Dat kon je ook altijd horen in de uitzending. ‘Hier vanuit de Jaarbeurs, ín Utrecht’ zei ze dan. Ik weet dat mensen uit Utrecht het géweldig vonden dat het hier gebeurde. Voor mijn generatie (‘ik ben van 1961’) is Mies een fenomeen. De liedjes, de tunes, alle uitzendingen, ik weet het nog allemaal. Het was echt onderdeel van m’n leven met elke uitzending een gebakje van oma die trakteerde.’’