Fractievoorzitter GroenLinks Zeist stapt op na rel over nepprofielen op Facebook

Noortje van Breukelen, Felix Stoker, Sheila Zwierig en Edwin de Kort; ze zouden allemaal geen echte inwoners van Zeist zijn maar uit de koker van Ronald Camstra komen en door hem worden ingezet op sociale media.

De opvallendste persoonlijkheid was de vermeende 36-jarige Noortje van Breukelen, die werkzaam zou zijn in het middelbaar onderwijs en met haar kat boven een winkel aan de Slotlaan zou wonen. Dat werd allemaal duidelijk doordat Noortje niet alleen een persoon op Facebook is, maar ook columnist van het Zeister Magazine, een website waarvan Ronald Camstra beheerder is. Deze Noortje wekte argwaan bij Piet Oskam, een inwoner van Zeist die erg actief is op Facebook. Hij ging opzoek naar haar, maar dat leverde niks op. In een open brief eiste Oskam het aftreden van Camstra. De vermeende nepprofielen zijn inmiddels verdwenen.

‘Valse aantijgingen’

Gisteren ontkende Camstra gebruik te hebben gemaakt van nepproffielen, is te lezen in een statement op de site van GroenLinks Zeist. Ook bij zijn aftreden nu wordt gesproken over over ‘valse aantijgingen’. Camstra stapt naar eigen zeggen op in het belang van GroenLinks en omdat de beschuldigingen ‘mij steeds meer negatieve energie kosten en afleiden van het werk als raadslid.’ „Als de discussies in toenemende mate over mij als persoon gaan, in plaats van over de inhoud van het raadswerk, dan kan ik als raadslid niet meer effectief zijn voor de partij. Er spelen belangrijke thema’s, zoals de coronacrisis, de bezuinigingsopgave, de omgevingswet, dáár zou de discussie over moeten gaan”.

Camstra was sinds 2008 actief in de Zeister gemeentepolitiek; eerst als fractie-assistent, toen als raadslid en sinds 2017 als fractievoorzitter. „Ik heb altijd veel plezier beleefd aan het raadswerk en we hebben als GroenLinks de afgelopen jaren vele mooie resultaten bereikt.”

Raadslid Roel van Nieuwstadt neemt voorlopig de rol van fractievoorzitter over.

