Francien woonde 10 jaar samen met vluchteling Géza die ze zag als broer, maar trouwde toch met hem

Francien Mandersloot werd geboren in de Bremstraat in Utrecht en woonde vanaf haar zevende 82 jaar lang in de Egelantierstraat. Ze was de derde in een gezin met uiteindelijk vier kinderen. Na de mulo ging ze werken op de loonadministratie van de Nederlandse Spoorwegen, waar ze in de jaren 60 tot de eerste lichting behoorde die met computers leerde te werken. Ze bleef er tot 1966, toen trouwde ze met Géza, die al sinds 1956 haar huisgenoot was nadat hij ‘tijdelijk’ in haar ouderlijk huis werd ondergebracht. Jarenlang gingen Francien en Géza daar als broer en zus met elkaar om, met Franciens moeder als lieve moeder voor beiden.