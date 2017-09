Frans Bauer verovert Utrecht vanaf Domtoren en het water

Hij beklom onder andere de Domtoren om met beiaardier Malgosia Fiebig zijn grote hit Heb je even voor mij te zingen. ,,Het klinkt boven verwachting’’, reageert een laaiend enthousiaste Bauer na afloop, zittend aan de beiaard. Fiebig geeft hij een dikke zoen.

Om aandacht te vragen voor zijn nieuwe tournee Tour de Frans, waarmee de Brabander op 27 januari in TivoliVredenburg staat, deed de zanger dinsdag Utrecht aan. ,,Ik kom overal, maar zie eigenlijk nooit meer dan de campings, de feesttenten of de theaters. Utrecht ken ik ook niet goed’’, zegt Bauer, terwijl we over de Oudegracht lopen. Overal zwaaien enthousiaste mensen naar hem. ,,Hé Fransie... moet je een broodje’’, zegt één van de jongens achter de toonbank van Broodje Ben. ,,Straks’’, reageert een breed lachende Bauer, die zichzelf tijdens het bezoek aan Utrecht continu vastlegt met zijn camera voor zijn door veel fans bekeken vlog.

Quote Hé Fransie… moet je een broodje medewerker Broodje Ben

,,Wat een mooie stad. Ik voel me als een kind in de speeltuin’’, vindt de innemende volkszanger (43) tijdens de sightseeing. Op het Domplein gaat hij op de foto met de springende kinderen van klas 7c van de Dominicusschool in Oog in Al. Bauer geniet zichtbaar van alle aandacht van jong en oud.

Volledig scherm Frans Bauer aan het vloggen op het Domplein. © Angeliek de Jonge

Ook na de forse klim van 322 treden naar de beiaard op 85 meter hoogte blijft hij uitgelaten. Onderweg geeft beheerder van de Domtoren Jaap van Engelenburg tekst en uitleg over de klokken van de grootste toren van Nederland. ,,Kun je dit niet elke week spelen?’’ vraagt de volkszanger aan Fiebig als ‘Heb je even voor mij’ is afgelopen. ,,Ja, maar dan wel in verschillende stijlen: barok, klassiek, pop en modern…’’, reageert de beiaardier ad rem.

Jacobi Theater

Na het bezoek aan de Domtoren volgt een korte boottocht over de grachten terug naar TivoliVredenburg. ,,Mijn carrière is begonnen in het Jacobi Theater, het duet met Marianne Weber De Regenboog’’, haalt hij, zichzelf filmend in de sloep, intussen herinneringen op. Onder de bruggen door en langs de prachtige werfkelders vaart de boot richting het muziekcentrum. ,,De Utrechtse grachten zijn mooier dan Venetië’’, spreekt hij z’n fans alvast toe op zijn over vier weken te verschijnen nieuwe vlog.

Wanneer een rondvaartboot vol met oudere dames passeert, zwaait Frans volop. ,,Beetje zin in, mensen?’’, moedigt hij aan. ,,Hé Brabanders in Utrecht…. Houdoe…’’.

Quote Wat een mooie stad. Ik voel me als een kind in de speeltuin Frans Bauer

Bauer, die naar eigen zeggen nooit chagrijnig is, benadrukt dat zijn muziek meer is dan louter volksmuziek. ,,Het is de laatste jaren heel breed geworden. Volksmuziek is een verborgen genre. Als ik mijn nieuwe single Bella Italia in een feesttent zing, is de hele tent plat. De clip is al 1.5 miljoen keer bekeken.’’

Volledig scherm © Angeliek de Jonge

Hoogtepunt in zijn 25-jarige carrière vindt Bauer zijn Duitse periode en zijn optredens in Ahoy en het GelreDome. ,,Maar als je vader wordt, moet je keuzes maken. Het échte hoogtepunt is het vaderschap. Elke ochtend breng ik mijn kinderen naar school. Ook al ben ik om vier uur ’s nachts thuisgekomen...’’