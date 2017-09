Frans Bauer zingt vanaf Domtoren

De komst van Bauer (43) is een pr-stunt om aandacht te vragen voor zijn nieuwe tournee: Tour de Frans. Voor het grote publiek is het bezoek stilgehouden, uit vrees dat de populaire zanger anders niet ongestoord over straat zou kunnen.



Op zaterdag 27 januari 2018 staat Bauer met Tour de Frans in de Grote Zaal in TivoliVredenburg. Vooruitlopend op zijn tournee bezoekt Bauer alle provincies waar hij optreedt. Plan is om in elke provincie iets bijzonders te doen.



Bauer is de populaire zanger van het Nederlandse levenslied. Hij scoorde tientallen Top 40-noteringen, met onder meer grote hits als De Regenboog en Heb je Even voor Mij.