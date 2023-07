Franse bestuurder is onder invloed van cocaïne en heeft mes in auto om ‘om kaas te snijden’

Gloednieu­we golfbaan mag half jaar na gedwongen sluiting weer open: ‘Niemand wil overlast veroorza­ken’

Knallende kurken op het Noorderpark in Groenekan. De eigenaren van Chi Chi The Golf Venue kijken reikhalzend uit naar volgende week zaterdag. Dan mag het golfcentrum na maanden van gedwongen sluiting opnieuw zijn deuren openen. ,,We zijn niet meer illegaal.”