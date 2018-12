‘Fraude met ID-kaarten groot probleem voor uitgaansgelegenheden Utrecht’

Op de Nobelstraat toonde een 16-jarig meisje afgelopen nacht de identiteitskaart die niet van haar was. Zij moest uiteindelijk een nacht in een politiecel doorbrengen. ,,Ieder weekeinde komen we gemiddeld bij tien horecagelegenheden die te maken krijgen met valse identiteitskaarten’’, weet Emile Vermeulen, horecawijkagent in de stad. Op zijn tweet over het 16-jarige meisje is vandaag volop gereageerd, veelal negatief. ,,Een 16-jarig meisje hoort inderdaad niet in een politiecel, daar horen criminelen en echte boeven’’, geeft Vermeulen direct toe. Maar daar voegt hij meteen aan toe: ,,Dit was de laatste optie die we hadden.’’



Het meisje bleek ook haar eigen identiteitskaart niet bij zich te hebben. Om haar identiteit vast te kunnen stellen werd ze daarom meegenomen naar het politiebureau. Daar aangekomen bleken ook haar ouders niet bereikbaar en restte de nacht in de cel. Bij een eerste keer identiteitsfraude houden agenten het normaal bij een reprimande. Een tweede keer volgt een verwijzing voor een alternatieve straf naar bureau-Halt. Maar dat kon in dit geval allemaal niet, omdat de identiteit van het meisje onbekend bleef.



Zoals afgesproken met de politie belde de portier op de Nobelstraat die de vervalsing van de 16-jarige opmerkte de politie. ,,Want dit is een doorn in het oog voor horeca-ondernemers’’, verklaart de wijkagent. Ondernemers weigeren 18-minners in hun gelegenheid, om te voorkomen dat zij alcohol gaan drinken en de ondernemer hiervoor bij controle een boete krijgt.