Frituurpan vat vlam in Oud-Zuilense Bistro Belle, diner gaat gewoon door

Gemeente Utrecht ontslaat ambtenaar en doet aangifte wegens be­lan­gen­ver­stren­ge­ling

18:26 De gemeente Utrecht heeft in juli van dit jaar een ambtenaar van de afdeling Werk en Inkomen ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim en belangenverstrengeling. De ambtenaar was betrokken bij statushouders en heeft bij hen actief geworven voor de taalschool die hij had opgericht. Tegen de man is ook aangifte gedaan, blijkt uit onderzoek van het AD.