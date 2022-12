G-team De Panters viert jubileum in Vianen: ‘Voetbal brengt hen zowel sociaal als sportief bij elkaar’

Korenmolen in Cothen krijgt dankzij acties zijn glans terug met draaiende wieken

Blij en opgelucht is molenaar Joop Boekweit dat de wieken van ‘zijn’ korenmolen in Cothen niet lang meer zullen stilstaan. Komende zomer draaien ze weer als vanouds want er is geld om de verroeste roeden te vervangen.

7 december