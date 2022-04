Ga samen op reis met het gratis meereisticket bij Syntus Utrecht

Utrechtse wethouders informeer­den gemeente­raad verkeerd over schimmige gronddeal parkeer­plaats

De Utrechtse wethouders Klaas Verschuure (D66) en Kees Diepeveen (GroenLinks) hebben de gemeenteraad verkeerd geïnformeerd over de verkoop van een parkeerplaats. Al voor de verkoop had de koper op het stadskantoor gesproken over mogelijke woningbouw op deze plek. Onderzoeksbureau KPMG gaat de gronddeal nu onderzoeken.

21 april