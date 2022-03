Gaat Leidsche Rijn centrum de hoogte in? Het plan ligt klaar

Vanaf 25 maart kunnen Utrechters reageren op de plannen van de gemeente. Het hoogbouwproject, genaamd Mark, is gevestigd op de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum en wordt aardgasvrij en klimaatneutraal gebouwd.

Mark is haast een complete wijk in één gebouw

Bijbenen

Momenteel kan de stad de vraag naar woningen niet bijbenen. Hoogbouw in stedelijke centrumgebieden biedt de oplossing voor die behoefte voor huidige én toekomstige Utrechters. De gemeente wil met haar plannen niet alleen inzetten op woningbouw, maar ook de aanleg van een nieuwe wijk. Dat komt allemaal samen in de nieuwe bestemmingsplannen.

,,Mark is haast een complete wijk in één gebouw”, aldus wethouder Klaas Verschuure. ,,De bewoners kunnen elkaar in de verschillende binnentuinen ontmoeten, er komen winkels en een restaurant. Het is dat er nog zoveel ander moois in de buurt is, anders zou je de torens niet uit hoeven.”