Gabriel uit Kockengen zwemkampioen met een geleend brilletje

,,Daar zat ik eigenlijk nog het meest over in. Over dat brilletje", vertelt Gabriel een paar uur na de NK-zwemwedstrijd in het Amsterdamse Sloterparkbad. ,,De avond ervoor had ik door een slordigheidje mijn zwembril kapot laten vallen. Gelukkig kon ik er eentje lenen die mij goed paste."

De zwemcarrière van de jonge Kockenees is er eentje die met rasse sprongen vooruit gaat. Vader Robin Been legt uit dat het zwemmen drie jaar geleden is begonnen om weerbaarder te worden. ,,Gabriel werd wat gepest op school. We hebben 'm toen op aikido gedaan. Zijn aikido-leraar tipte ons om Gabriel fysiek wat sterker te maken. Zwemmen bleek ideaal." Vanuit zwemvereniging De Fuut in Maarssen stapte Gabriel binnen no-time over naar 'Utrecht Swimming' waar alle talenten uit de provincie samenkomen. Hij wordt er getraind door Robin van Aggele en Bert Smit. Vader Been: ,,Bij Bert slaapt hij 3 nachten in de week omdat onze tweeling 's nachts de boel nogal eens wakker houdt. Gabriel traint namelijk zes keer per week in het KNZB-bad in Zeist."