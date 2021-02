Gallowayrunderen staan vast in ijskoud water bij Amerongen: ‘Het is een penibele situatie’

Trijntje (65) kleedt werkzoeken­den in bijstand voor sollicita­tie: ‘Ze stappen met een goed gevoel het pashokje uit’

14:00 Alleen een klein wonder kon de ondergang van Dress for Success drie jaar geleden nog afwenden. Probleem was het ontbreken van een pand. Maar het kleine wonder deed zich tot grote opluchting van de Utrechtse Trijntje Knaapen voor: ‘haar’ winkel, die werkzoekenden in de bijstand netjes aankleedt voor hun sollicitatiegesprek, bestaat inmiddels twaalf jaar.