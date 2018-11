Game of Thrones-acteur naar Comic Con in de Jaarbeurs

Breukelen staat op voor overleden en onderverze­ker­de ‘allemans­vriend’ Bennie

11:45 Breukelen treurt. Het Vechtdorp is in de ban van het overlijden van dorpsgenoot Bennie. De 76-jarige man was een bekende verschijning in het dorp. Hij zat vaak voor de Expert, was vaste gast bij voetbalclub NITA in Nieuwer Ter Aa en maakte altijd zijn entree als ergens iets te vieren was. Buurtbewoners zamelen geld in voor zijn uitvaart.