Garage bedankt...auto verliest wiel dag na APK-keuring

Flinke stijging aantal plofkraken in en rond Utrecht

16:54 Het aantal plofkraken in Midden-Nederland neemt na een daling vorig jaar weer fors toe in 2019. Nu al zijn binnen de politie-eenheid rond Utrecht meer dan drie keer zoveel kraken gepleegd als in heel 2018. Bovendien was het percentage kraken in Midden-Nederland niet eerder zo hoog: bijna 30 procent van het Nederlandse totaal, tegen vorig jaar nog geen 10 procent.