Gaslek op Kasaidreef in Utrecht inmiddels onder controle; bewoners mogen weer naar binnen

TOEN EN NU Hier in de polder Hoograven, bouwde Jutphaas een wijk voor overtolli­ge Utrechters

Ten zuiden van de stad, achter het industrieterrein Rotsoord, zien we de uitgestrekte weilanden liggen die Utrecht nog helemaal vol zou kunnen bouwen met huizen. Een probleempje: de grond is van de gemeente Jutphaas. En die is geenszins van plan haar grens te verleggen.

6 april