Gaslekkage in centrum Utrecht na plaatsing omleidingsborden

Utrecht heeft er een fraaie plek bij, met dank aan vier gewone vrouwen (maar wél met een plan)

Het ene moment stonden ze nog te wroeten in de aarde, niet veel later zaten ze met de gemeente Utrecht aan tafel om te praten over besteding van vele tonnen. En dinsdagmiddag stonden Lies, Emma, Claudia en Marieke vooral héél trots te wezen. Onder grote belangstelling werd ‘hun’ Pandhof Sinte Marie, een van de parels in de Utrechtse binnenstad, heropend.

17 mei