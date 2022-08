Gaslucht brengt in Driebergen hulpdiensten op de been, één woning ontruimd

Jan-Cor (39) stond 21 keer op de hoogste trede van het podium: ‘Maar maximale er nog niet uitgehaald’

In juli werd Jan-Cor van der Greef (39) uit Vianen voor de 21ste keer Nederlandse kampioen Olympisch Skeet. Een schietsportdiscipline waar de kleiduivenschutter jaar op jaar in uitblinkt. Daarmee komt zijn droom, meedoen aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024, steeds dichterbij.

12 augustus